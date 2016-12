Arsenal ya conoce el fixture para la próxima temporada

La Unión de Rugby de Buenos Aires finalmente sorteó el calendario de Tercera División para la temporada que viene, donde allí estará jugando Náutico Arsenal. Los zarateños integrarán la Zona “B” y en su primer compromiso del 2017 deberán jugar en calidad de visitante contra el conjunto de San Miguel.

A unas semanas de culminar el 2016 la Unión de Rugby de Buenos Aires dejó definido todos los calendario para el año entrante. Si bien en un primer momento se habían sorteado los campeonatos de Primera A, B y C, como también el de Segunda, restaba conocer el torneo de Tercera, que justamente será en el que participe el primer equipo de Náutico Arsenal.

Finalmente esto quedó resuelto ya que la URBA confeccionó dicho calendario, que a diferencia de los otros campeonatos estará dividido en 2 zonas y no comenzará el 1° de abril, sino que los elencos recién saldrán a la cancha el 29 de ese mismo mes.

Lo que todavía no ha quedado muy claro es la forma de juego, ya que al haber dos zonas no se sabe si se disputarán partidos de ida y vuelta y luego se cruzarán, o si directamente se hará una sola ronda y los mejores serán los clasificados a pelear por los ascensos.

Respecto al fixture debemos decir que Arsenal integrará la Zona “B”, jugando su primer compromiso en calidad de visitante ante el equipo de San Miguel, mientras que su debut en casa será en al 2° fecha (6 de mayo) cuando reciba a Sociedad Hebraica.

Todo el calendario

De este modo se jugará la primera fase del Torneo de Tercera: 1° Fecha, 29 de abril: Los Pinos vs. Las Heras, Sociedad Hebraica vs. Berazategui, San Miguel vs. Náutico Arsenal Zárate, Ezeiza vs. Marcos Paz y Virreyes vs. Tiro Federal de Baradero. 2° Fecha, 6 de mayo: Virreyes vs. Los Pinos, Tiro Federal de Baradero vs. Ezeiza, Marcos Paz vs. San Miguel, Náutico Arsenal Zárate vs. Sociedad Hebraica y Berazategui vs. Las Heras. 3° Fecha, 20 de mayo: Los Pinos vs. Berazategui, Las Heras vs. Náutico Arsenal Zárate, Sociedad Hebraica vs. Marcos Paz, San Miguel vs. Tiro Federal de Baradero y Ezeiza vs. Virreyes. 4° Fecha, 27 de mayo: Ezeiza vs. Los Pinos, Virreyes vs. San Miguel, Tiro Federal de Baradero vs. Sociedad Hebraica, Marcos Paz vs. Las Heras y Náutico Arsenal Zárate vs. Berazategui. 5° Fecha, 3 de junio: Los Pinos vs. Náutico Arsenal Zárate, Berazategui vs. Marcos Paz, Las Heras vs. Tiro Federal de Baradero, Sociedad Hebraica vs. Virreyes y San Miguel vs. Ezeiza. 6° Fecha, 10 de junio: San Miguel vs. Los Pinos, Ezeiza vs. Sociedad Hebraica, Virreyes vs. Las Heras, Tiro Federal de Baradero vs. Berazategui y Marcos Paz vs. Náutico Arsenal Zárate. 7° Fecha, 17 de junio: Los Pinos vs. Marcos Paz, Náutico Arsenal Zárate vs. Tiro Federal de Baradero, Berazategui vs. Virreyes, Las Heras vs. Ezeiza y Sociedad Hebraica vs. San Miguel. 8° Fecha, 24 de junio: Sociedad Hebraica vs. Los Pinos, San Miguel vs. Las Heras, Ezeiza vs. Berazategui, Virreyes vs. Náutico Arsenal Zárate y Tiro Federal de Baradero vs. Marcos Paz. 9° Fecha, 8 de julio: Los Pinos vs. Tiro Federal de Baradero, Marcos Paz vs. Virreyes, Náutico Arsenal Zárate vs. Ezeiza, Berazategui vs. San Miguel y Las Heras vs. Sociedad Hebraica.