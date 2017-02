CADU sigue trabajando para mejorar su cancha

Como en cada receso, los directivos de CADU realizan diversos trabajos para mejorar el estado del campo de juego de Villa Fox.

Ya no es ninguna novedad que la dirigencia de CADU busque tener un buen estado del campo de juego en el Gigante de Villa Fox. Ya desde hace varias temporadas, CADU ha modificado el mantenimiento de la cancha y la mejoría está a la vista, no sólo con el drenaje, sino también con el estado del cesped. No obstante este 2017 no es la excepción, ya que en estos días se realizó un trabajo de arenado, aireación, exterminio de malezas y fumigación de insectos. Así se sigue poniendo a punto el terreno de juego de cara al reinicio de la temporada.