Carlos Luna: “El amor es el sostén de la vida, lamento que algunas personas no amen”

En el día de ayer te mostramos la primera parte de la vida de Carlos Luna, que nos vino a visitar al “Café en la radio” de EL DEBATE. Acá te ofrecemos la segunda mitad que no te podes perder.

Carlos, como te mencionamos ayer, estudió química, pero no trabaja de eso, nos aclara por qué: “Lo que pasa es que estuve en una metalúrgica con ensayos de materiales, en un momento la empresa hizo un giro importante y yo aproveché para hacer otro en mi técnica”.

La importancia de la familia Hotton en su vida y la vida de su propia familia:

Actualmente “estoy a cargo de los sistemas escolares y administrativos de la escuela Hotton, donde hay una red importante de unas 120 computadoras”.

Nos cuenta: “Gran parte de mi temprana juventud ayudé a mi papá en Villa Massoni y Villa Angus, trabajaba mucho con chicos muy pobres, fue una época muy linda de mi vida”.

Nos declará: “Tuve la oportunidad de ver las dos realidades, la que yo vivía y la de los chicos pobres que no tenían casi nada. Así aprendí a valorar las cosas que yo tenía”.

Un momento clave en su vida: “Dios me hizo despertar, adentro mío había una revolución que me hacía ver algo más, me di cuenta que una gran cantidad de gente esperaba que comparta mi fe, sin necesidad de hacerlo en una iglesia”.

“Me he dado cuenta que hay muchas personas que no van a la iglesia pero que están buscando a Dios desde las calles”.

Carlos nos definió tres valores esenciales: “La amistad es el invento más maravilloso que hizo Dios después de los lazos familiares, el amor es el sostén de la vida, lamento que haya personas que no aman, y la felicidad son momentos de los que no me quiero perder uno”.

Nos dejó un reflexivo mensaje y lo compartimos, una parte en audio y la otra por escrito:

“Siempre, después de la Navidad, de los chiches y juguetitos, vuelve la realidad de nuestras vidas; la miseria, los temores, volvemos a lo que tenemos que enfrentar todos los días, y ahí es cuando necesitamos una voz divina que nos diga, vení para acá, andá para allá y aléjate del peligro”.