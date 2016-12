Carlos Luna: “En mi época podía jugar horas afuera de mi casa y no pasaba nada”

Estamos cerrando el 2016 en Multimedios EL DEBATE, pero no podía faltar el “Café en la radio”, típico de jueves. Carlos Luna fue el protagonista del último de este año y vino a contar su vida.

Carlos Luna nos visitó en la radio para hablar sobre su vida, desde que nació hasta el presente, y nos hizo pasar un lindo momento, no te lo pierdas, acá va la primera parte.

Nos cuenta su llegada al mundo: “Nací en Capital Federal, el 14 de noviembre de 1958, en barrio Mitre. Mi mamá me fue a tener allá por un tema de salud, pero a la semana ya vinimos para acá, al barrio Obrero”.

“Soy hijo de Raúl Luna y Rosa Orlando, ambos hijos de inmigrantes, soy hijo único, siempre quise un hermanito pero no se pudo”.

En el barrio “había 120 casas, era un campo medio aislado, me he divertido mucho, he tenido una gran infancia, éramos un grupo de 15 amigos más o menos y teníamos un equipo de futbol”.

En aquella época “andábamos por cualquier lado, volvíamos a las tres horas y no pasaba nada, jugábamos mucho al fútbol”.

“Mi mamá estaba para ayudar, me dejó la solidaridad, el estar pendiente de las personas, yo no le llegó ni a los tobillos a ella”.

Papá “fue un luchador, toda mi vida lo vi trabajar, incluso cuando se estaba quedando ciego por el problema que él tenía en la vista. Me hubiese gustado hablar más con él, no era un gran comunicador de palabras, él trasmitía con hechos”.

Su escuela: “Fui a la 3, que está en Alem e Hipólito Irigoyen, pero en ese entonces estaba en Castelli y Alem, una escuela muy sencilla, acogedora, muy cálida, donde pasé lindos momentos en la primaria”.

Recuerda a su amigo Gustavo y nos cuenta la historia por radio EL DEBATE, escuchalo:



Qué estudió en la secundaria: “En aquella época el que sabía algo de tecnología estudiaba en el Industrial, y sino se iba al Nacional, yo sabía tecnología por mi papá, pero como la electricidad y la mecánica no me atraían tanto, estudié química”.

La experiencia en la Colimba (audio):



La primera novia: “No fue del barrio, mi familia estaba en una comunidad evangélica muy acorralada, y ahí la conocí, no había alternativas”.

Los amores de su vida, la mujer y las hijas (audio):