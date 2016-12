Central fue el que más lejos llegó en la Copa Federación

Durante el 2016 el Torneo de la Copa Federación “Armando Ponce” contó con la participación de 21 equipos, entre Ferroviarios, Central, Estrada y Defensores de Estrada.

Aquí de los 4 representantes de la Liga Zarateña el de mejor rendimiento fue Central Buenos Aires, quién quedó eliminado en la instancia de cuartos de final al caer 4-2 en el global contra 9 de Julio de Chacabuco, quién luego caería en la final ante Atlético Baradero que fue el campeón.

Respecto a los otros conjuntos zarateños, debemos decir que Ferro fue eliminado en la fase de grupos, mientras que Estrada y Defensores de Estrada cayeron en los octavos de final.

La espina del Torneo Federal C

No quedan dudas que a los elencos zarateños no les cae bien jugar el Federal C, es que este año fueron Sarmiento, Belgrano y Social Obrero los que participaron de este campeonato, pero el balance para los conjuntos de la Liga no fue positivo.