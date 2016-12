Cientos de evacuados y dos desaparecidos por el fuerte temporal con 200 mm de lluvias en el norte bonaerense

El fuerte temporal que afectó en las últimas horas al norte y noroeste de la provincia de Buenos Aires, donde se registraron unos 400 evacuados, desborde de arroyos y ríos, caída de árboles y la desaparición de dos personas, cuyo auto se despistó cuando viajaban por la ruta 9, cubierta de agua.

Se trata de los partidos de Pergamino, Ramallo, Colón, Arrecifes, Rojas, Salto, San Nicolás, Florentino Ameghino y General Villegas, que en pocas horas registraron la caída de más de 200 milímetros de una intensa lluvia que inundó calles, viviendas y caminos rurales, además de causar el corte de tramos de las rutas 9, 31, 188, 50 (altura de Ferré), 65 (en Teodelina, 8 (de Pergamino a Colón) y la 1001.

Asimismo, vecinos de Pergamino, una de las localidades más afectadas, cortaron la Ruta 8 para reclamar asistencia por parte del Municipio en medio de una fuerte tensión con la Policía, que reprimió con balas de goma.

Sólo en esa localidad hay unos 250 evacuados que fueron trasladados a centros comunitarios del municipio, mientras que el intendente local, Javier Martínez, no descartó que con el correr de las horas ese número pueda incrementarse. “Muchas personas que ayer se negaban a entender la gravedad de la situación y no querían dejar sus hogares, hoy posiblemente lo hagan”, indicó en diálogo con DIB.

En ese sentido, dijo que los barrios más complicados son Hernández, Jorge Newbery, Güemes, Belgrano y algunos sectores de la zona céntrica de la ciudad, donde los vecinos fueron rescatados con canoas y botes de goma. Asimismo, agregó que por el momento el tiempo acompaña, ya que no están anunciadas nuevas lluvias. Sin embargo, advirtió que el pico de agua aún no llegó. “No terminó de drenar de los campos, va a costar muchísimo que eso suceda. Además, el río de Arrecifes está al límite”, dijo a esta agencia.

Consultado respecto al reclamo de los vecinos que incluyó un piquete en la ruta 8, señaló: “Son vecinos de los barrios más conflictivos, pero pudimos dialogar, entregamos los elementos necesarios y procedieron a levantar el corte y liberar la ruta”.

Al respecto, la concejala del Frente para la Victoria (FpV), Laura Clark, dijo a esta agencia que “el clima que se vivió fue muy tenso” y que efectivamente la Policía “reprimió con balas de goma”, aunque sostuvo que pese a algunas versiones “no se registraron heridos”, y que ninguno de los manifestantes debió ser atendido.

Al operativo de seguridad del gobierno municipal se sumó el envío por parte del Ministerio de Salud provincial, de unidades sanitarias móviles para atender a los afectados en esa localidad y las demás afectadas.

La Directora Provincial de Gestión Riesgo y Emergencias, Virginia Laino, explicó que “estamos trabajando en el lugar brindado ayuda a los vecinos afectados. Desde el 24 de diciembre se está monitoreando la ruta de la tormenta” y estimó que “la situación volvería a la normalidad en transcurso de esta noche y durante el día de mañana”.

Según se precisó en un comunicado, desde el área de Emergencia del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense se entregaron en las zonas afectadas 600 colchones, 600 frazadas, 600 almohadas, 300 bidones de agua y 3.000 kilogramos de alimento para la asistencia de los evacuados. También se trabaja en el territorio con botes, camiones de asistencia para los damnificados y un avión sanitario.

MÁS COMPLICACIONES

Similar escenario se dio en Arrecifes, donde el río que pasa por la ciudad tuvo alcanzó una altura de 7,70 metros y provocó que unos 120 vecinos tuvieran que ser evacuados. “La crecida se debe al agua que baja de Pergamino y Colón, donde, al igual que este partido, se registró un intenso temporal de lluvia”, explicaron desde Bomberos de esa localidad.

En San Pedro también son varios los barrios que sufrieron complicaciones por el temporal, debido a que ayer cayeron unos 139 milímetros de lluvia en pocas horas, mientras que hoy ya se registraron unos 26 milímetros más.

En Colón cayeron 260 milímetros en las últimas 24 horas y desbordó un lago artificial, por lo que varias familias debieron autoevacuarse. Y en Salto se mantiene el estado de alerta ante el posible desborde del río que le da nombre, que está creciendo por el ingreso de agua desde localidades aledañas.

“Tenemos el río Salto en crecida, ya que si bien su altura normal es de 2 metros, en estos momentos están en 5 metros de altura, y se espera que en las próximas horas siga creciendo por el ingreso de agua desde Colón y Rojas”, señalaron desde el Municipio.

Mientras tanto en Junín, fuertes lluvias y vientos generaron destrozos en la zona cercana al Parque Natural Laguna Gómez, donde se volaron techos y se cayeron unos 60 árboles, de acuerdo al reporte de Defensa Civil local.

TRAGEDIA EN RAMALLO

En tanto, un auto cayó a un arroyo esta madrugada al intentar cruzar la ruta nacional 9 a la altura de la localidad bonaerense de Ramallo, que estaba cubierta de agua por la tormenta, y sus ocupantes, que se presume son dos, se encuentran desaparecidos.

“Lamentablemente el auto cayó en una zona de mucho caudal de agua, lo que dificulta la tarea de los bomberos”, dijo a DIB el subsecretario de Comunicación municipal, Mauricio Carol.

“Cayeron 230 milímetros entre las 22 horas de ayer y las 7 de la mañana de hoy. Fueron nueve horas de una lluvia intensa”, indicó. Y añadió que “un total de seis familias fueron evacuadas y trasladados a un centro de asistencia que funciona en una escuela”, agregó.

MÁS AGUA PARA VILLEGAS

En General Villegas, al noroeste provincial, el temporal incluyó además intensa actividad eléctrica y la situación, que ya era complicada por las inundaciones que afectaron el partido en octubre y noviembre pasados, produjo el anegamiento de los caminos de acceso a las localidades de Santa Regina y Charlone, donde además se trabaja con máquinas para desagotar el agua de las calles.

El coordinador de Defensa Civil de General Villegas, Juan Pablo Del Vecchio, explicó que “llovió mucho, con gran actividad eléctrica, pero de manera despareja, ya que así como en la cabecera cayeron sólo 25 milímetros, en Santa Regina cayeron, en sólo 3 horas y media, 130 milímetros”. Mientras que en Charlone, cayeron 120 milímetros y se trabaja con bombas para desagotar el agua de las calles. (DIB)