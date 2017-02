Defensores confirmó tres nuevos amistosos

El “celeste” ya tiene planificados nuevos partidos, donde el viernes jugará ante Lugano y la semana que viene a Comunicaciones y Juventud Unida.

Gustavo Puebla ya fijó nuevos encuentros amistosos para esta pretemporada. Teniendo en cuenta que todavía no tiene fecha la reanudación del campeonato, los elencos continúan organizando más partidos de preparación. Y CADU no será la excepción, ya que el próximo viernes se medirá como local ante Atlético Lugano, mientras que la semana que viene visitará a Comunicaciones y Juventud Unida. Así será la programación de los amistosos.

*03/02 vs. Atlético Lugano (L) 9/9.30 hs Estadio: A confirmar.

*11/02 vs. Comunicaciones (V)

*14/02 vs. Juventud Unida (V)