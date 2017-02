Desde Zárate se está impulsando una campaña solidaria para ayudar a gente de La Emilia

Dialogamos desde EL DEBATE, con la profesora Milva Rojas, que está llevando a cabo una campaña para ayudar a los inundados de La Emilia, San Nicolás, que perdieron prácticamente todo culpa del agua.

Milva nos cuenta cómo surgió la campaña: “Empezó como una iniciativa familiar, porque tengo familiares en La Emilia, juntamos un montón de cosas en Zárate que llevamos en tres autos. Y después se sumó el Club Independiente, mediante el querido Fernando Anzuinelli”.

Piden un granito de arena: “Invitamos a todos los que quieran colaborar, las puertas del Club Independiente están abiertas, se necesitan alimentos no perecederos, ropa, calzados, pañales, agua potable, artículos de limpieza, y todo lo que puedan y crean que sea útil”.

Cómo es La Emilia: “Es un pueblito muy chiquito que está muy unido bajo esta tragedia, ellos se organizan para poder repartirse las cosas y se prestan colaboración a raíz de esta movida que se está haciendo”.

La función del Estado: “Hasta donde sabíamos no está colaborando, incluso se realizó un comunicado por radio diciendo que la gente no se preocupe por los insumos que ellos se iban a encargar, pero hasta ahora no tenemos noticias del gobierno”.

Los que quieran colaborar pueden acercar las cosas al Club Independiente, ubicado en la calle Independencia 853 de nuestra ciudad de Zárate o sino llamar a los celulares:

3487 652865 (Milva), 3487 645775 (Gustavo), 3487 660505 (Nerina), 3487 516793 (Mariel) y 3487 202753 (Javier).