El Fixture de la Zona Norte para la Segunda Fase del Provincial

Así será el calendario que deberán afrontar los 4 representantes de la Asociación Zárate-Campana en la segunda fase del Provincial de Clubes, donde Independiente y Central estará en grupos diferentes y debutando en distintas condiciones para el 27 de enero.

1° Fecha (27-01)

Zona Norte “C”: Central-ORO vs. Los Indios (J) y Somisa (SN) vs. Gimnasia (P).

Zona Norte “D”: Juventud Unida (C) vs. Regatas (SN) y Derqui vs. Ciudad de Campana.

Zona Norte “E”: Atenas (LP) vs. Lobos y Ciudad de Saladillo vs. Independiente (Z).

2° Fecha (03/02)

Zona Norte “C”: Gimnasia (P) vs. Central-ORO y Los Indios (J) vs. Somisa (SN)

Zona Norte “D”: Ciudad de Campana vs. Juventud Unida (C) y Regatas (SN) vs. Derqui.

Zona Norte “E”: Lobos vs. Ciudad de Saladillo e Independiente (Z) vs. Atenas (LP)

3° Fecha (10/02)

Zona Norte “C”: Central-ORO vs. Somisa (SN) y Gimnasia (P) vs. Los Indios (J).

Zona Norte “D”: Juventud Unida (C) vs. Derqui y Ciudad de Campana vs. Regatas (SN)

Zona Norte “E”: Lobos vs. Independiente (Z) y Atenas (LP) vs. Ciudad de Saladillo.

4° fecha (17/02)

Zona Norte “C”: Los Indios (J) vs. Central-ORO y Gimnasia (P) vs. Somisa (SN).

Zona Norte “D”: Regatas (SN) vs. Juventud Unida (C) y Ciudad de Campana vs. Derqui.

Zona Norte “E”: Lobos vs. Atenas (LP) e Independiente (Z) vs. Ciudad de Saladillo.

5° Fecha (24/02)

Zona Norte “C”: Central-ORO vs. Gimnasia (P) y Somisa (SN) vs. Los Indios (J).

Zona Norte “D”: Juventud Unida (C) vs. Ciudad de Campana y Derqui vs. Regatas (SN)

Zona Norte “E”: Independiente (Z) vs. Lobos y Ciudad de Saladillo vs. Atenas (LP).

6° Fecha (03/03)

Zona Norte “C”: Somisa (SN) vs. Central-ORO y Los Indios (J) vs. Gimnasia (P).

Zona Norte “D”: Derqui vs. Juventud Unida (C) y Regatas (SN) vs. Ciudad de Campana.

Zona norte “E”: Ciudad de Saladillo vs. Lobos y Atenas (LP) vs. Independiente (Z).