El Torneo de la “C” tendrá receso hasta el inicio de febrero

Es cierto que la AFA muchas veces es una caja de sorpresa, donde lo predecible se transforma en un par de horas en inesperado.

Los ejemplos son infinitos, tanto en Prmera división como en el Ascenso. Sin embargo, todo indica que si no ocurre nada raro (con algún paro como ocurrió en el inicio de esta temporada), la reanudación del campeonato será para el inicio de febrero. Más precisamente para el fin de semana del sábado 4. Allí se pondrá en marcha la segunda rueda, con la 20° fecha, donde Defensores Unidos, al igual que en el cierre de este año deberá presentarse en calidad de visitante, donde enfrentará a Dock Sud.

El resto de la fecha será: Cañuelas vs. Central Córdoba, J.J. Urquiza vs. Deportivo Merlo, Laferrere vs. Luján, Berazategui vs. Sp. Italiano, Sportivo Barracas vs. Argentino de Quilmes, F.C. Midland vs. San Martín (Burzaco), Sacachispas vs. Cambaceres, Armenio vs. El Porvenir y Argentino de Merlo vs. San Miguel.