“Esto es una caricia en un año difícil que nos tocó vivir”

Sensación agridulce para Stefanía Rodríguez Schatz y para el vóley de Náutico Zárate. Es que los descensos padecidos en este año fueron un golpe duro para el “ancla”, aunque por otro lado les quedó la satisfacción de haber dejado todo.

Justamente, Stefanía fue un fiel reflejo de eso, ya que con su garra y su juego, fue la jugadora más destacada de Náutico, siendo premiada por el Círculo de Periodistas Deportivos con el Podio.

– ¿Esta premiación se puede considerar como una caricia al alma, luego de una temporada difícil que les tocó vivir con Náutico?

-Sí, la verdad que estoy muy contenta por este premio. Como decís vos, es una caricia dentro del año difícil que nos tocó vivir, tanto en Mayores como jugadora, como también en las Formativas como técnica, teniendo en cuenta que descendimos en ambas. Sabíamos que iba a ser una temporada complicada, porque estábamos corta de plantel. Pero bueno, la idea es volver a armar un equipo fuerte para el 2017 y regresar a Primera lo más rápido posible.

– ¿Más allá de la amargura del descenso, a la hora de analizar lo ocurrido creo que deben encontrar un saldo positivo, ya que luego de un inicio muy difícil, lograron reponerse y lucharon por la permanencia hasta la última semana, con aquel partido ante San Fernando como local?

-Sí, tuvimos una muy buena racha en el cierre de la Ronda Reubicación y el inicio de los play out. Pero el partido ante San Fernando fue muy atípico, porque nosotras entramos a ver qué pasaba, y ellas muy decididas a ganar y mantenerse en la categoría. Sabíamos que no podíamos perder, ni ganar en tie break. Lástima no se dio, pero ya está. Trataremos de volver lo mejor posible.

– ¿Les genera cierta presión lo que ocurrirá en el 2017, sabiendo que vienen de Primera y que muchas jugadoras tuvieron un importante crecimiento?

-Sabemos que tendremos una presión grande. El nivel de Segunda en el 2015 era bastante bajo y nos dio la posibilidad de ascender rápido. Ojalá que el año que viene podamos arrancar con todo y reclutar algunas chicas que en este año no pudieron participar.

– Náutico siempre tiene que sobrellevar el problema del éxodo de jugadoras por estudios o trabajos, algo que quizás no les pasa a sus rivales.

-Eso no sólo nos pasa con el plantel superior, sino también con la tira de formativas, donde muchas chicas que terminan el colegio, se van a Buenos Aires y dejan de jugar. Eso nos provoca que las categorías mayores de las inferiores, como el plantel de Primera sea muy corto. Y eso ante rivales que tienen más de-manda de jugadoras se hace difícil competir. Vamos a ver si podemos repatriar a chicas que ya estén terminando con sus estudios. Algo que nos pasó en el 2015 y nos permitió ascender.