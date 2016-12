Fin de año, balance y tiempo de vacaciones

Por Daniel A. Vogel – Y, llegamos al final. Como todo en la vida tiene un final, al 2016 solo le quedan pocas horas.

Con él se irán un montón de ilusiones, sueños y objetivos conseguidos y otros, postergados.

Pero inexorablemente caerá la última hoja del almanaque y lo hecho o no, ya será historia.

Historia archivada de un cambio para “estar mejor” que nos prometieron, creímos en mayor o menor medida, pero que seguramente todos esperamos.

Algunos le llaman balance, otros reflexionan y algunos optan por el insulto. A saber, por el resultado de la encuesta de esta semana, creo que en esta última categoría, estará la gran mayoría.

Por eso, nada mejor que pensar que solo cambiará el calendario. que todo lo bueno o malo que vivamos en el 2017, más allá del acierto o no del gobierno de turno, deberemos seguir esforzándonos individualmente y peleándola duro, porque en algún semestre nos tocará. Bueno, no me insulte a mí, los votos lo ponemos entre todos y las consecuencias buenas o malas de esa elección, es proporcional, nadie se “puede sacar el lazo” -diría mi padre-.

Solo dos personas de cada diez, cree hoy que en 2017, “estaremos mejor”. Sinceramente, dejando simpatías políticas y/o la cara de Mauricio y equipo, lamento tener que publicar esa cruda realidad o sensación que, al terminar este año, tenemos para con el nuevo tiempo de 365 que viene por delante, en un año que será electoral.

Mientras tanto, se abre el tiempo de vacaciones. A disfrutarla lo mejor que podamos, todos merecemos un descanso anual.

En nuestro Multimedios, tomará vacaciones el personal. La edición impresa volverá a estar en la calle el viernes 20 de enero. Mientras, puede seguir las noticias en el portal digital diariamente en www.eldebate.com.ar.

Que el 2017 nos trate mejor… ¡Feliz año nuevo para todos!!!

