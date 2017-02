La Federación quiere imponer la pelota Spalding

Mediante una notificación que les fue enviada a los clubes la Federación de Básquetbol de Buenos Aires busca imponer el uso de las pelotas “Spalding” en las competencias internas de las propias asociaciones. En caso de no hacerlo, anunció sanciones a las propias asociaciones.

La Federación de Básquetbol de Provincia de Buenos Aires intenta implementar las pelotas de básquetbol Splan-ding a toda costa. Ya lo había impuesto en cierto sentido durante la temporada pasada. Sin embargo para el 2017 quiere dar un paso más. Una decisión que a simple vista parece autoritaria y que no estaría dentro del plano de los estatutos. Es que en el cierre del 2016, la Federación, presidida por el juninense Miguel Chami envió un comunicado a las Asociación y a muchas instituciones diciendo que a partir del pasado 1° de enero, todos los clubes deberán utilizar las pelotas de marca Spalding por encima de las Molten que se viene utilizando desde hace muchos años.

Es de sabido conocimiento que la Federación firmó un convenio con Splanding y dichas pelotas ya se utilizaron en los certámenes que directamente organizó la Federación, ya sean Provinciales de Se-lecciones y Clubes. No así con los Zonales, ya que no son organizados por la Federación, aunque sí avalados y por ende, también podría regir esa norma.

El problema pasa por las competencias internas de cada Asociación, donde la Federación no tendría la autoridad para imponerse. Está claro que los clubes no están para nada de acuerdo con esta notificación de la Federación, debido a que esto significaría un importante gasto económico, en un momento difícil. Es más, en el propio comunicado, aclara que en caso de no cumplir con esa medida, la Asociación será sancionada. ¿Qué ocurrirá en el ámbito de la ABZC?

Mañana hay justo una reunión en dicha Federación, donde seguramente se tratará este tema (entre otros) y se conocerán las posturas de las distintas Asociaciones.

“Este sábado hay reunión en la Federación de Buenos Aires, donde se tratará seguramente este tema”

LA NOTA DE LA FEDERACIÓN QUE LES ENVIÓ A LOS CLUBES

La Plata, 29 de Diciembre de 2016

Sres. Presidentes Asociativos y de Clubes

De nuestra mayor consideración:

Informamos que a partir del 1° de enero 2017 es obligatorio para todos los clubes pertenecientes a las asociadas a esta Federación de Básquet de Buenos Aires, desarrollar sus competencias oficiales con la pelota, que posee convenio nuestra Federación marca SPALDING.

Destacamos que se encontrará abierta nuestra institución durante todo el verano, y se aguardan los pedidos a través del correo oficial o por teléfono.

Se informa que se sancionara a la asociación que no respete el convenio firmado.

Atte.