“Los refuerzos deberán darnos un salto de calidad”

Luego de la derrota ante Berazategui que marcó el cierre del 2016, el debate dialogó con el técnico de CADU, Gustavo Puebla, quien habló de la buena campaña que están haciendo y de los posibles refuerzos a traer.

Está claro que el último semestre como técnico de CADU, fue magnífico para Gustavo Puebla, ya que no sólo logró varios objetivos importantes (salir del fon-do del promedio, pelear los prime-ros lugares y entrar a la Copa), sino que además le dio un respaldo general, que quizás no tenía cuando asumió al cargo. Él sabe eso y lo manifiesta, pero también es consciente que debe ir por más y por eso, ya está pensando en lo que viene. tras el partido con Berazategui. Puebla dialogó con EL DEBATE, donde hizo referencia a lo hecho en esta primera rueda y también en los refuerzos que pueden llegar para el 2017.

-Más allá de lo ocurrido ante Berazategui, el semestre que tuvieron fue muy bueno, quizás por encima de los que todos pensábamos, cuando se veía un panorama complicado para Defensores con el promedio y vos decías que el equipo iba a estar peleando arriba. Son muchas las metas que se lograron en poco tiempo.

-Es cierto. Como siempre soy un agradecido de Dios, pero también de los jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, de los hinchas de CADU y a todos los que nos apoyaron. Realmente terminó siendo un semestre muy lindo, pero con mucho sacrificio, trabajo y responsabilidad. Cuando asumimos en Defensores, el panorama era complicado, pero por suerte sumamos buenos puntos que hoy nos permiten estar más tranquilos. Fuimos muy austeros y responsables en el armado de este plantel, donde dijimos que íbamos a traer 5 o 6 refuerzos y cumplimos.

Como dijiste vos, desde un primer momento confiaba que podíamos estar entre los 5 primeros y hoy estamos entre los 3 mejores y a 1 punto del promedio. Además del logro de la Copa, creo que se armó un plantel con mística y mentalidad ganadora.

Mirando desde afuera se vio un gran cambio desde lo psicológico, en convencer a los jugadores que podían jugar de igual a igual y vencer a equipos de presupuestos mayores y con jugadores de más renombre en la categoría.

-Sí. creemos que lo mental fue importante, pero nosotros consideramos mucho en nuestro método de entrenamiento. En un principio muy poca gente creía en mí, y con razón, porque todos saben que yo venía de otro deporte como el vóley. El ambiente del fútbol es hermoso, pero muchas veces es complicado y yo lo sentí. El que jugó al fútbol, siempre tiene más crédito, más credibilidad dentro de un vestuario. Pero creo que con esfuerzo, sacrificio, los objetivos se pueden lograr. Siempre tratamos de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Y eso los jugadores lo entendieron y se convencieron de nuestra forma de trabajar. A medida que los resultados se fueron dando, empezamos a tener más credibilidad.

Dentro de la gran campaña que hizo CADU, se dio una situación rara, que fueron los buenos resultados conseguidos ante los elencos que luchan con ustedes los puestos de arriba, y lo que les costó jugar ante los rivales que están en los últimos lugares. ¿Qué conclusión sacás de eso?

-La respuesta no la tengo. Es verdad que nos pasó eso. Lo que estoy convencido es que en esta categoría no hay equipos fáciles. Algo que quizás no lo muestra la tabla de posiciones. Para mí cualquiera le puede ganar a cualquiera y esas situaciones que nos pasó a nosotros, le ocurría a la mayoría. Hasta el propio Sacachispas, empató con Central Córdoba en esta última fecha o Argentino de Merlo le ganó a Argentino de Quilmes y lo dejó afuera de la Copa. Creo que muchas veces se da esto porque hay equipos que no salen a buscar los partidos y se agrupan muy atrás, esperando algún error del rival. Más allá de esto y alguna mala racha que tuvimos, lo que me deja tranquilo es que en casi todos los partidos generamos muchas situaciones de gol.

Más allá de la gran campaña que hicieron, varios de los perseguidores están muy cerca, lo cual no les permite relajarse y los obliga a continuar por esta senda para sostenerse en puestos de Reducido.

-Seguro. Por eso digo que debemos ir escalón por escalón. Todavía estoy un poco dolido por la derrota ante Berazategui. No porque el plantel se haya relajado, porque está claro que queríamos ganar, pero creo que no fuimos los mismos que en los partidos pasados. Berazategui nos llegó tres veces y nos hizo tres goles. Nosotros creamos, pero no las pudimos convertir. Tenemos que aprender de las derrotas y más allá de las complicaciones para armar el plantel con los lesionados y expulsados, no debemos buscar excusas.

-Con el tema de los refuerzos, ¿ya tenés decidido qué hacer? ¿hablaste con los dirigentes?

-Aparentemente el 90% del plantel va a continuar. Seguramente se den de bajas uno o dos, algo mínimo. Pero la base del plantel va a quedar. En un principio tenía la idea reforzar el plantel con algún defensor, pero viendo el rendimiento que tuvimos en ese aspecto, quizás traigamos un volante y un enganche o dos delanteros. Tenemos que buscar tranquilos. No vamos a traer jugadores, por el sólo hecho de traer.

-Más allá de pensar en lo económico y ser austeros como decís vos, los refuerzos a traer serán jugadores de calidad que puedan marcar una diferencia sobre el resto.

-Exactamente. Tienen que marcar la diferencia. Si no me quedo con lo que tengo. Tienen que darnos ese saltito de calidad que necesitamos. Los dirigentes ya lo saben y están trabajando con eso. Quizás para la semana que viene podremos definir algo.