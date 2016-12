Macri: “Cada vez que crea que se puede mejorar, haré cambios”

El presidente Mauricio Macri, dejó en claro que hará cambios en su equipo de gobierno “cada vez que piense que se puede mejorar” y por otra parte dijo que la Justicia debe tener una actitud más proactiva y eficiente para resolver los casos y evitar la “puerta giratoria”.

Las definiciones de Macri, en un reprotaje a radio Mitre:

Agresión en Traful

(Neuquén): En la Argentina de hoy no hay excusas para estas manifestaciones violentas. La Justicia está actuando; están identificados (los agresores); tendrán que sufrir las consecuencias de lo que hicieron. La violencia que mostraba no daba lugar, hubo premeditación.

Contacto con la gente

Soy responsable de exponerme. Para mí es un valor estar en contacto con los argentinos, necesito escucharlos en forma directa, que les pasa sobre todo en un año difícil, lo he hecho toda la vida. Intento mantener el vínculo directo con la gente; no me resigno a que un grupo minoritario me lo impida

Puerta giratoria

Me preocupa la puerta giratoria. Algunos jueces comenzaron a aplicar la ley de flagrancia (agiliza las condenas de los que son arrestados “in fraganti” cometiendo un delito), es el camino; hay que proteger al ciudadano, no buscar la vuelta para el que delinque.

No escondemos los problemas de pobreza, inseguridad, narcotráfico.

La Justicia tiene que empezar a tener una actitud más proactiva y más eficiencia para la resolución de casos, es muy desmotivante para fuerzas de seguridad encontrarse con el mismo delincuente que había detenido ayer. (…) Muchas (leyes) se aplican de una manera u otra a favor de encontrar razones para la libertad al que delinquió. Décadas atrás no se salía tan rápidamente de la cárcel

Prat Gay

Ha hecho una gran tarea estoy contento con el aporte, pero él no estaba cómodo con la organización que planteamos en el manejo de la economía, yo lo sentí y le pedí la renuncia. Cuando uno no se siente cómodo se resiente el trabajo en equipo.

Cobrar velocidad

La agenda (para 2017) va a funcionar mejor; es variada e intensa. Debe cobrar velocidad en la resolución de los temas. Ya fue el desembarco, el conocimiento del desastre recibido (Estimó) El cambio facilite y acelere las tareas que tenemos pendiente.

Nunca vacaciones

Nunca estoy de vacaciones, mi equipo me dice que tendría que bajar el ritmo, siento tanta responsabilidad (…) la esperanza de los argentinos te lleva a que no haya realmente vacaciones ni sábado ni domingo.

Cada vez que se pueda mejorar haré cambios

No necesariamente habrá más cambios. Cada vez que pensemos que se puede mejorar habrá cambios; no vamos a hacer lo ‘políticamente correcto’ palabras nefastas (…) cada vez que creamos que el equipo puede mejorar haré cambios, es responsabilidad del Presidente y la ejerzo día a día. Mi compromiso es con los argentinos; no armo equipos en base a afectos sino elijo el mejor para la tarea.

Previamente, en un reportaje a la radio Cadena 3, de Córdoba, en su balance del año, destacó la recuperación del diálogo con los argentinos, pero también afirmó que el manejo de las tarifas de servicios públicos “no fue el mejor”. “Nosotros creemos en el gradualismo, ha sido un año duro”, refirió en materia económica y agregó, sobre la salida de Alfonso Prat Gay del Palacio de Hacienda: “Él nunca se sintió cómodo con el método con el que hemos organizado el trabajo”. En cambio, afirmó llevarse muy bien con Elisa Carrió, con quien “hay una relación de afecto y de respeto”. Sobre la proyección para el 2017, adelantó que su intención es “proponer una reforma fiscal. Es una de las primeras tareas que encomendé a Dujovne”. Y se mostró optimista: “Argentina sigue siendo el país con mayor potencial de crecimiento”.