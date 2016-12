“Marita” Mendía: “Lo realizado en Cooperativa es hecho con compromiso y para la gente”

En el “Café en la Radio” de esta semana, recibimos la visita de María de los Ángeles “Marita” Mendía en Multimedios EL DEBATE. Ayer te contamos la parte más privada de su vida, y hoy, toda su labor y vocación en la Cooperativa Electrica de Zárate al frente del Comité de Genero. En el “Café en la Radio” de esta semana, recibimos la visita de María de los Ángeles “Marita” Mendía en Multimedios EL DEBATE. Ayer te contamos la parte más privada de su vida, y hoy, toda su labor y vocación en la Cooperativa Electrica de Zárate al frente del Comité de Genero.

Marita integra el Comité de Género y nos dice: “Yo heredé la parte solidaria de mi papá, de escuchar a la gente, hizo mucho por la Cooperativa, cuando creaba un servicio social era por la necesidad de la comunidad”.

Lo que ofrecen en el día de hoy: “Los servicios sociales que hoy ofrece Cooperativa Eléctrica de Zárate, son únicos en el país, además del servicio eléctrico, lo que se hace por la gente es muy importante”.

Su participación en Cooperativa: “Nunca pensé que iba a estar en la CEZ, ni en la época de mi padre que estuvo mucho tiempo, pero un día en un acto hablé con Renato López que era el vicepresidente en ese momento y se dieron las cosas”.

“Yo llegué en 2005 para rearmar el departamento de relaciones institucionales de Cooperativa Eléctrica”.

El compromiso por la gente: “Todo lo que hacemos lo realizamos comprometidas y concentradas en cada uno de los proyectos con profesionales que colaboran, hay mucha gente valiosa en el grupo”.

A medida que el tiempo fue pasando “me fui capacitando en lo mío, con jornadas, en Congresos Nacionales e Internacionales”.

Sobre la violencia a la mujer: “Necesitamos urgente la implementación de las políticas públicas e integrales, nos hace falta en Zárate la casa de abrigo de la mujer, porque la comisaria funciona bien”.

Cómo se ve dentro de una década: “Yo me veo en Cooperativa, no sé si en política, es algo que me gusta, pero Dios dirá, la vida misma te va llevando”.

Su posibilidad de ser madre: “Ya lo he descartado, soy mamá del corazón, tengo hijos y nietos del corazón, estoy para dedicarle mi tiempo a otras mamás”.

Que dirían los padres de sus trabajos: “Mamá sería muy crítica conmigo, pero para bien. Y mi papá, muchas veces me pregunté qué diría, creo que sonreiría y podría decir que tengo a quién salir”.

Nos da un consejo para reflexionar como sociedad: “El dialogo de padres a hijos es fundamental, no ser drásticos, ser permisivos, pero que el adolescente sepa diferenciar qué está bien y qué está mal”.

Y también te compartimos este audio donde nos deja un mensaje para las fiestas próximas:

