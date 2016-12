“Me enorgullece que hablen de mí como referente del deporte adaptado”

El atleta Hernán Barreto es otro de los deportistas zarateños que sin dudas no olvidará más su 2016. Es que a nivel deportivo Barreto cosechó triunfos y logros más que interesantes por eso en la ciudad fue reconocido por todo lo realizado en este año.

El deportista que estuvo en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro analizó lo que fue este gran 2016.

– Disfrutando de un año que para vos será inolvidable…

-Terminando el 2016 para comenzar el 2017 con objetivos cumplidos. Muy contento por todo lo que se generó y que se hable de mí como un referente en el deporte adaptado me enorgullece.

– ¿Te imaginabas un año así, con las medallas en los Juegos y todo lo que se generó después?

-La verdad que no, porque uno trabaja durante 4 años para esto y puede pasar, como no. Uno debe ser consciente que los objetivos pueden llegar, pero a veces no se consiguen.

– Estuviste en la terna de los “Olimpia” y ahora en Zárate en la fiesta de los “Podio”. Sos tenido en cuenta por la prensa nacional y por los periodistas locales…

-Estar en la fiesta de los Olimpia, donde tuve la chance de sacarme una foto con Del Potro, y compartir la terna con los medallistas de Río de Janeiro marca que las cosas las hicimos bien. A nivel local me siento feliz porque ahora voy a trabajar en el área de deportes de la ciudad, así que voy por el buen camino.

-Más allá de un merecido descanso, ¿ya tenés en mente los Juegos de Tokio 2020?

-Yo soy muy de bronce. Uno trabaja para traerse el mejor color de medalla que pueda. También soy consciente que para estos juegos no llegué de la mejor manera por una lesión, pero espero que en Tokio pueda cambiar el color de la medalla y que todas las cosas que me pasaron queden atrás para tener un mejor resultado.