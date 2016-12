“Nuestro objetivo sigue siendo ascender directos”

A pesar de la gran diferencia que sacó Sacachispas, el goleador de Defensores Unidos confía en que CADU puede recortar esa desventaja y jugar el título de la Primera “C”. También se refirió al plano personal, donde expresó que no se fue tan conforme.

Sigue poniendo la vara muy alta. Más allá de la considerable ventaja que sacó Saca-chispas en lo más alto de la tabla, el goleador de CADU Adrián Martínez manifestó que tienen plantel para pelear el campeonato, descontar puntos y lograr el ascenso directo. Por otro lado, también se refirió a su rendimiento, donde no quedó tan satisfecho a pesar de haber sido el máximo artillero “celeste”.

-Que gran cierre de año que tuviste tanto vos como Defensores Unidos, ya que a diferencia a lo ocurrido en la temporada ahora, ahora no sólo te destacaste, sino que además CADU también pudo sumarse en lo colectivo, obteniendo muchos buenos resultados.

-Sí, como decís vos el sacrificio esta vez valió la pena. Logramos entrar a la Copa Argentina, que era el primer objetivo que nos propusimos. Quizás en las últimas se-manas nos dejó un sabor algo amargo porque perdimos puntos en partidos que eran ganables. Pero en líneas generales, estamos satisfecho y sabiendo que obtuvimos logros, cosa que en año anteriores nos íbamos con las manos vacías.

-Además del tema de la Copa hay que agregarle que se escaparon de la zona de peligro en el promedio y están en los primeros planos del campeonato.

-Es cierto, obviamente que eso también fue muy importante. Pu-dimos subir bastante en el promedio y en cuanto al campeonato, creo que todavía estamos cerca de la cima. Si bien, Sacachispas sacó una buena ventaja, hay que tener en cuenta que son tres o cuatro partidos nada más y todavía falta mucho. Nosotros tuvimos una mala racha que pagamos caro, así que a ellos también les puede pasar.

-En el plano individual, volviste a ser el goleador de Defensores. Quizás ahora con más presión, teniendo en cuenta que ya no está Martín Giménez.

-Sí, está claro que hoy tengo otra responsabilidad en el ataque, el año pasado las miradas están más puestas en Martín y ahora todos esperan más de uno. Quizás en ese plano no me voy tan conforme, porque en los últimos partidos no pude hacer goles y eso internamente te carga. Quizás los logros grupales terminaron tapando eso. Está claro que tengo que seguir mejorando mucho.

Se les viene un 2017 muy intenso, con la Copa y principalmente con la segunda rueda del campeo-nato, donde hoy están dentro de los puestos de Reducido.

-Nuestro objetivo es ascender de manera directa en el próximo 2017. Después veremos, si lo podemos lograr o no. Lo que no tengo dudas es que vamos a estar dentro del Reducido porque el equipo está muy fuerte y vamos a continuar peleando en los primeros puestos.