Para esto también sirvió el Fútbol para Todos

Por Ricardo Bustos – Basta con volver atrás en el almanaque, no por mucho tiempo, para comprender lo que hoy ocurre con el dichoso fútbol para todos y la desesperación de muchos dirigentes por no contar con dinero fresco para continuar con sus oscuros negocios.

Leemos todos los días la mayor cantidad de medios para informarnos y no caernos del mundo y aprendemos mucho de los ciudadanos del primer mundo, aunque no pongamos en práctica absolutamente nada.

Días pasados el equipo del seleccionado de fútbol de Japón que perdió en su primera presentación en Brasil, nos dejó un sabor amargo al mostrar a los ojos del mundo el comportamiento humano de los ciudadanos “Nipones” y nos hace ver que por algo están, donde deben estar, en el concierto de las Naciones.

Han recibido bombas atómicas, maremotos, terremotos, tienen poca tierra para explotar, no poseen petróleo o gas, en fin, no tienen mucho para mostrar al mundo mas que su capacidad. Son uno de los países más importantes de la tierra, pero eso no se logra con palabras solamente.

Después de finalizado el encuentro de fútbol en el Estadio Brasilero Arena de Pernambuco, un grupo de los simpatizantes japoneses, bolsas de polietileno en mano, se dedicaron a juntar todas las sobras que podían haber quedado en la tribuna luego de su participación. Eran apenas una docena de Japoneses que representaban a todos los hinchas, pero no les importó limpiar la basura que habían dejado todos.

Gracias a la tecnología y en directo, pude “amargarme” al observar como unos mugrosos impresentables con sus banderas de los equipos a los cuales representan como barrabravas, pero ninguna bandera Argentina flameando en sus manos, hacían gala de su participación en el encuentro que disputaron Argentina y Bosnia Herzegovina desde plateas idénticas a las que supieron ocupar en otro estadio los respetuosos japoneses, que seguramente abonaron de sus bolsillos el viaje, estadía, entradas y las bolsas de polietileno para juntar la basura.

El muchacho tomaba sol en las playas de Copacabana como si se tratara del Brad Pitt del subdesarrollo y a quien las garotas observaban como un bicho raro de otro planeta, pero como son tan inteligentes…hablaban y lo peor es que no tienen la menor idea del compromiso que le creaban a quien les hizo posible ese viaje al Mundial de Brasil porque muy suelto de cuerpo comentaba a quien quisiera saber…”Te vas a dar cuenta a dónde fueron a parar las entradas de la AFA cuando veas a la hinchada que cope la tribuna de atrás del arco”, El señor en cuestión tenía una categoría superior dentro de la HUA (Hinchadas Unidas Argentinas) la misma que desde el propio Gobierno nacional, en su momento se empeñaron en promocionar una y mil veces porque los necesitaban cada vez que la ex presidente realizaba algún acto en lugares donde le costaba mucho conseguir público afín. Hoy, por casos como estos, los argentinos seguimos pagando las consecuencias.

“La civilización no dura porque a los hombres sólo les interesan los resultados de la misma: los anestésicos, los automóviles, la radio. Pero nada de lo que da la civilización es el fruto natural de un árbol endémico. Todo es resultado de un esfuerzo. Sólo se aguanta una civilización si muchos aportan su colaboración al esfuerzo. Si todos prefieren gozar el fruto, la civilización se hunde.” José Ortega y Gasset. (1883-1955) Filósofo y ensayista español).