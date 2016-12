Pérez Ponsa entre los más destacados del 2016

El GM Pérez Ponsa volvió a estar entre los mejores del país y además le agregó labor internacional, con las olimpiadas y un mundial rápido.

Decir que Federico Pérez Ponsa está entre los ajedrecistas de elite argentino no es una novedad. Ya desde algunas temporadas, el GM zarateño forma parte de los mejores jugadores del país. No sólo por su alto ELO (2596), sino por los buenos resultados que sigue obteniendo. Y el 2016 no fue la excepción. Quizás la diferencia fue que, a causa de esto, Pérez Ponsa empezó a tener más continuidad en el plano internacional, donde participó de su segunda Olimpiada de Ajedrez en Bakú (donde finalizó con el equipo argentino en el 32° lugar). Sin embargo, anteriormente tuvo una excelente labor en el Campeonato Panamericano Rápido, donde fue 3° y eso le permitió acceder por primera vez al Mundial Rápido que se disputó esta semana en Qatar y donde Federico se codeó otra vez con los mejores jugadores del mundo. Después en el ámbito nacional, también tuvo labores muy destacadas como el 5° lugar en el Campeonato Argentino Superior o el Subcampeonato Argentino Rápido. Como yapa volvió a adjudicarse con Obras AySa la nueva edición de la Liga Nacional Superior.