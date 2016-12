¿Qué regalo daremos?

Por Claudio Valerio – Las niñas bromeaban alegres en la quinta de la casa de una de ellas.

La primera habló: “Me gusta la Navidad. Yo siempre he recibido muchos regalos”. La otra también habló: “¿Sabés lo que es Navidad? Mamá me dijo que es el cumpleaños de Jesús. ¡La fiesta es de Él! ¿Qué es lo tú vas regalarle?”

La Navidad es un día muy especial. No porque Jesús nació en el día 25 de diciembre, pero porque recordamos que Él nació para salvarnos. Él nos amó, perdonó nuestros pecados, nos dio vida abundante y, aún más, vida eterna. Sí, es eso que significa Navidad para nosotros. ¡Nació el Salvador! ¡Nació el Rey de los reyes! Nació aquél que transformó completamente la historia y nuestras vidas.

¿Podemos conmemorar la Navidad? Claro que sí. Para nosotros la Navidad es Cristo y ¡Cristo es todo para nosotros!

¿Podemos reunir la familia para conmemorar? Claro que sí. Es maravilloso tener la familia unida para testificar, “yo y mi casa serviremos al Señor”. ¿Podemos cambiar presentes? Claro que sí.

Pero no podemos olvidar que el principal regalo debe ser dado al Señor. Es el aniversariante.

¿Y los que se reúnen apenas para comer y beber? Bien, nosotros hacemos diferente y no debemos juzgar los demás.

¡Navidad es vida! ¡Es alegría y goce en el corazón! Y si la data ha sido creada con otros propósitos, lo mismo no acontece con nosotros. Para nosotros Jesús nació en el pesebre de nuestros corazones y eso es lo que importa.

Nosotros lo amamos y conmemoramos su nacimiento.

Congratulaciones, Señor Jesús. Que sean muchos los años de nuestras vidas contigo. Aguardamos el momento en el que iremos a morar en los Cielos, para que conmemoremos eternamente su Navidad.

¿Ya has dado tu regalo a Jesús? Si aún no has dado, aprovechemos esta Navidad y demos a Él nuestra vida.

¡Feliz Navidad para todos!