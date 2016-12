“Siempre soñé con jugar en Primera por suerte lo pude cumplir”

El 2016 no fue un año más para Martín Giménez. Está claro que hubo un antes y un después.

No sólo por el plano personal (con el nacimiento de su hijo), sino además por el gran salto futbolístico que dio, luego de jugar en Defensores Unidos fue pretendido por Arsenal de Sarandí y alcanzó el anhelo de cualquier jugador de ascenso, que es llegar a Primera División. En diálogo con EL DEBATE, Martín analizó todo lo vivido y también habló de un futuro que por ahora no está muy definido.

– ¡Qué gran 2016 tuviste! Quizás ahora con los hechos consumados. Te das cuenta de todo lo que te ocurrió en este año.

-Sí, muy distinto y muy cambiante. No sólo en lo deportivo, sino también en lo personal, principalmente con la llegada de mi hijo. Después las cosas que te da el fútbol es todo lindo. Siempre lo soñé y me imaginé jugando ante equipos grandes de fútbol argentino, aunque por otro lado creía que nunca lo iba a poder lograr. Hoy por hoy, tuve la suerte de vivirlo y cumplí un sueño.

– El cambio ha sido muy brusco y en poco tiempo, algo que muchas veces para el jugador no es sencillo adaptarse a un mundo tan diferente como es la Primera División, teniendo en cuenta que vos venías de la “C”.

-A veces a uno le cuesta mucho adaptarse a todo lo que mueve la Primera División, pero desde el primer día que llegué a Arsenal, mis compañeros me trataron de la mejor manera. Son todos fenomenales y me hicieron las cosas más sencillas. Me apoyan en todo momento y desde un principio me sentí muy cómodo. Está claro que es un mundo distinto, no sólo por el nivel de juego, sino por la magnitud de las canchas, vestuarios, la cantidad de público que va a los partidos, medios, todo. Pero bueno, yo disfruto cada minuto porque la carrera del futbolista es corta. Así que trato de aprovechar cada oportunidad que tengo.

– ¿Quizás la cuota pendiente es lo que ocurrió con el rendimiento general del equipo, donde Arsenal tuvo un mal semestre y ahora está con la presión del promedio?

-Es cierto. Creo que la mayoría de los resultados fueron injustos, porque no tuvimos suerte. Pero bueno, hoy por hoy, estamos complicados y tenemos que trabajar duro para salir de este presente y pensar que en el 2017 se vendrá muchas cosas importantes también como la Copa Sudamericana.

– ¿Qué te proponés desde lo individual para el 2017?

– Seguir de esta manera. Luchando y esforzándome en cada entrenamiento. Si me toca seguir en Arsenal, empezar la pretemporada el 5 de enero. La idea es darle lo mejor a mi familia, que es lo más importante.