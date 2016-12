“Tuvimos un nivel que ni nosotros imaginábamos”

Facundo Pascolatt fue la principal figura de un Independiente que completó un 2016 a puro éxito. El base dialogó con EL DEBATE, donde analizó lo ocurrido y también habló de la segunda fase que comenzarán a disputar en enero por el Provincial de Clubes.

Un 2016 brillante. Tanto en lo colectivo como en lo individual. Es que Facundo Pascolatt no sólo fue el conductor de un Independiente que se quedó con el Torneo Oficial de Primera, sino que completó una gran fase inicial del Provincial, sino que fue la principal figura en un plantel donde el rendimiento colectivo está por encima de la individualidad. Por eso, Pascolatt fue distinguido por el Círculo de Periodistas Deportivos de Zárate, con el premio Podio en Básquet, donde mostró su alegría y analizó todo lo ocurrido, más lo que se vendrá para el verano del 2017.

– Un año redondo que se termina coronando con esta distinción del premio Podio como el mejor basquetbolista del ámbito local.

-Como digo siempre, estas cosas terminan siendo un mimo a todo el sacrificio que vengo haciendo. Y no sólo yo, sino todo el equipo. Este es un premio que se lo tienen que dar a una sola persona, pero creo que todo el plantel se merece este reconocimiento.

– Es una situación diferente, porque muchas veces te has destacado, pero en esta ocasión sobresaliste, dando un salto de calidad, dentro de un plantel que tiene como mejor cualidad, ser un equipo en todo sentido.

-La verdad que sí. Mirando ahora todo lo que pasó y analizando lo ocurrido, creo que estoy en un buen momento en lo personal. Di un paso adelante. No sé si se debe a la experiencia, creo que tiene mucho que ver lo hecho por el cuerpo técnico y el equipo. Tanto Oscar Comelli, como Daniel Poletti, me ayudaron mucho. Creo que pude absorber todo lo que me enseñaron y lo que me nutrió el equipo. Ojalá que en el día de mañana pueda estar un es-calón más arriba.

– Lograron superar todas las expectativas, logrando el Oficial y luego sumándole lo hecho en el Provincial y el Clausura.

-Es cierto. Un año redondo y no podemos pedir más. Tuvimos un nivel que ni nosotros nos imaginábamos a principio de año. Pero el sacrificio que hacemos en cada entrenamiento, estar concentrados en lo que tenemos que hacer, nos da estos resultados. En el primer torneo del año, cuando llegamos a las semifinales, nadie creía que podíamos dar ese golpe y eliminar al favorito Derqui. Sólo nosotros creíamos y demostrábamos que estábamos a la altura. Y para no ser menos en el Provincial, lo ratificamos dejando en claro que estuvimos entre los mejores de la primera fase.

– Hace un rato mencionabas a Comelli. ¿Qué influencia tuvo él, en este nivel e Independiente, teniendo en cuenta que varios de estos jugadores ya habían compartidos otros equipos y los resultados no habían sido exitosos, como éste?

-Oscar es una mano muy importante en los logros del equipo. Es un entrenador de mucha experiencia, que hace su trabajo con mucho profesionalismo. Desde el primer día hasta el último, dentro y fuera de la cancha está en todos los detalles. Y también está acompañado por un gran cuerpo técnico. No me quiero olvidar del preparador físico, Daniel Poletti, del trabajo de asistente que hace Ignacio Murillo, del doctor Brezzi. Hay muchas personas que también nos ayudan y que no trascienden mediáticamente.

– Ya se definió la segunda fase del Provincial. En los papeles parecen estar bien parados para avanzar a la tercera fase. ¿Eso les genera alguna presión?

-No, presión no nos genera. Venimos jugando sin presión y vamos a seguir de esa manera. Sí, sabemos que nos toca un grupo, donde conocemos dos de los tres rivales, y eso es un punto a favor.

Y evitamos a los verdaderos candidatos como son Somisa, Derqui o Regatas. Hay que aprovechar la oportunidad y hacer el mejor papel posible.