Un año de esperanza

Por María Eugenia Vidal* – Hace poco más de un año los bonaerenses hicieron el acto de fe más grande del último tiempo y apostaron a hacer un cambio. Esa esperanza fue la que nos dio la oportunidad de llegar al Gobierno para transformar la realidad de los vecinos. Hoy, después de muchas decisiones difíciles y de haber empezado peleas que no se habían dado nunca, la esperanza continúa porque construimos los cimientos para la Provincia y el país que nos merecemos.

Lo que estamos viviendo hoy va más allá de un Presidente o de una Gobernadora. Conformamos un equipo de gobierno diverso, que trabaja escuchando a todos y apostando a que lo mejor de nosotros sale cuando tiramos para el mismo lado.

En todo este año de gestión demostramos que hay dos pilares que sostienen nuestro trabajo: hacer y estar, que se traducen no solo en recorrer municipio por municipio para seguir escuchando y conocer de cerca las necesidades de los vecinos, sino también en llevar adelante iniciativas que son fundamentales en sus vidas.

En ese camino, nos ocupamos de lo que se ve y también de lo que no se ve. Nos propusimos tres ejes como prioridad: inclusión con desarrollo, hacer las obras que no pueden seguir esperando, y combatir a las mafias y al narcotráfico.

Para acompañar a los que más nos necesitan este año aumentamos un 130% el monto destinado a comedores escolares de los 135 municipios e incorporamos un menú sugerido con una alimentación saludable que garantice que los niños reciban los nutrientes necesarios para su desarrollo. Además, aumentamos las asignaciones familiares, el monto destinado al Plan Más Vida, jubilaciones y pensiones sociales, y también implementamos “1 Vaso de Leche Por Día” con el objetivo de fortalecer la alimentación de grandes y chicos.

Trabajando con el Gobierno Nacional y los municipios, impulsamos el programa “El Estado en tu Barrio”, llevando los servicios del Estado a diferentes lugares de la Provincia. Y de la misma manera lanzamos “AcercArte” con el que fuimos llegando de a poco a distintas localidades de la Provincia con propuestas culturales y artísticas de calidad.

Estamos llevando adelante un Plan de Obras de Infraestructura sin precedentes con el que le vamos a cambiar la vida a millones de bonaerenses a través de proyectos fundamentales como las obras hídricas del Rio Luján, Reconquista, Matanza-Riachuelo, y Areco. Además estamos realizando obras en rutas que impactan de forma directa en los vecinos, como la Ruta del Cereal, la Ruta 21, 50, 51, 88, entre otras.

Además, en los 135 municipios estamos trabajando junto a los intendentes sin hacer distinción para avanzar con las mejoras en hospitales y escuelas, cordones cunetas, pavimentos, y para que tengan acceso a agua potable y cloacas.

Empezamos a separar del Estado a todos los que tienen pactos de connivencia con el delito. El mensaje que damos es claro: en este Gobierno no hay lugar para la corrupción. Queremos que los vecinos vivan más seguros y tranquilos. Por eso estamos abordando una política integral que tiene 4 pilares: la Policía, el Servicio Penitenciario Bonaerense, la Justicia y la inclusión social.

Hasta el año pasado las Fuerzas de Seguridad, incluido el Servicio Penitenciario, se autogobernaban. Con nosotros esto no pasa más. Estamos llevando adelante una reforma en la Policía apostando a la transparencia y a la formación, además de darles el equipamiento que necesitan para cumplir con su tarea. Y lanzamos la primera reforma en democracia del Servicio Penitenciario, enfocada en 2 grandes ejes: su reestructuración y la reinserción de los internos en la sociedad.

Las condiciones están dadas, podemos seguir creciendo porque tenemos todo lo que se necesita para hacerlo. Pero tenemos un valor agregado: los bonaerenses, con sus sueños y sus ganas de salir adelante. Demostramos que podemos ser mejores, que podemos lograr nuestros objetivos si nuestra bandera es la misma: una Provincia de pie. Sabemos que todavía queda mucho camino por recorrer, pero lo que está pasando hoy en el país refleja el “sí, se puede” de la gente. Ese “sí, se puede” que nos alienta a todos a seguir por un presente y un futuro mejor.

Llegar a los mismos resultados de siempre para nosotros no es una alternativa. Por eso nos comprometimos a hacer posible lo imposible, y eso solo se logra de una manera: juntos, Gobierno Nacional, Provincial, municipios y la gente. Gracias a todos los bonaerenses que confiaron y siguen creyendo que entre todos podemos más.

*Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires