Un año negativo que será recordado por el descenso

Para el rugby del “ombú” como el vóley del “ancla” el 2016 será recordado y no por un momento feliz o por un título sino porque ambos perdieron la categoría. El equipo de Arsenal descendió a la última categoría de la URBA mientras que las chicas de Náutico en el 2017 deberán jugar en Segunda.

Náutico Arsenal en rugby se había acostumbrado en los últimos años en ser un equipo consolidado en el Grupo III y más allá que siempre alternaba buenas y malas los rugbiers del “tricolor” mantenían su divisional. Este año algo pasó y eso no sucedió, ya que los zarateños terminaron perdiendo la categoría y se fueron al descenso.

Si bien el equipo de Arsenal tuvo momentos de buen rugby, jugando de igual a igual con los equipos que ascendieron, en la segunda mitad de temporada el plantel no encontró el rumbo. Las derrotas fueron calando hondo en el elenco “tricolor” a tal punto que perdió después de muchos años el clásico ante Ciudad de Campana. Si bien esa derrota no marcó el descenso, fue un duro mazazo y sobre el final la soga en el cuello apretó cada vez más a un equipo que no pudo evitar perder la categoría.