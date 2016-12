Por Carlos Luna – La palabra nos recuerda a una hermosa playa cubana y a los que vivimos en la provincia de Buenos Aires a una ciudad del interior con un nombre que suena igual, aunque con b larga.

Pero varadero refiere al lugar medianamente acondicionado o profesionalmente preparado para recibir las embarcaciones que necesitan ser reparadas o limpiadas.

Barcos que dejaron de navegar y trabajar en las aguas dulces o saladas y que ahora descansan esperando ser atendidos.

Si uno pasa por un varadero o dique seco como suele llamarse también puede ver los barcos, solitos, sin agua debajo de ellos, inútiles al estar donde no deben y para lo que fueron construidos.

Yo hice el servicio militar en un barco de unos 100 metros de eslora (largo) que una vez fue llevado a un dique seco para ser reparado. Entró en una inmensa pileta a la que lentamente se le quitó el agua hasta que el barco entero se apoyó en su quilla y laterales sobre gigantescos tacos y postes de madera, quedando su casco completo al descubierto.

Por dos meses permaneció ahí, como un extraño monumento de hierro que no podía esconder sus defectos ocultos antes por el agua y ahora sacados a la luz.

La misma imagen se transforma ahora en una metáfora de mi propio ser cuando después de mucha faena, transcurridos muchos días y noches de intenso trabajo y desvelos, necesito descansar y voy derecho al varadero de mi alma, en la soledad de mí mismo.

Ahí me encuentro con mis miserias, mis dolores, las cosas que no resolví, los gritos silenciosos de mi alma que busca descanso y curación de heridas.

Pero también es un lugar donde puedo quedar varado indefinidamente, acomodándome a mi dolor, autocopadeciéndome y mirando mis heridas como vallas que no puedo sacar para avanzar.

Así estoy en el varadero donde si permanezco mucho tiempo voy a ir acostumbrándome a la quietud del dolor. Acá no hay olas, ni tempestades, todo está tranquilo y silencioso, nada ni nadie me va a arruinar.

Pero también ahí no hay progreso, no voy a ningún lado, no hay provecho ni beneficio. Es un lugar tranquilo, pero sin vida, estático como barco en varadero.

En cambio allá, de donde vine, luego que las olas y la bravura del mar castigan mi casco, tengo el provecho del trabajo, de la misión cumplida, la satisfacción de haber alcanzado metas.

Por eso necesito que Dios venga a mi varadero y empiece a trabajar, sacando los metales rasgados, la pintura vieja, el óxido que perfora y limpie, sane, cubra con amor y compasión mi alma, para que me devuelva al ímpetu que tenía antes y que me hacía valiente para ir mar adentro.

El varadero es un lugar de paso, no se puede permanecer ahí eternizando el dolor. Necesito ser reparado y aprender a través del trabajo de restauración que siempre es doloroso que la vida está compuesta por etapas de sufrimiento que nos obligan a estar varados para luego seguir avanzando.

Quedarme obstinadamente ahí impide que Dios cumpla su propósito en mí, habiéndome reparado en el varadero. Dios quiere que salga a contarles a otras personas heridas por la vida que Él sigue reparando el alma cuando entran al varadero y que hay esperanza de seguir navegando por la vida cuando él actúa milagrosamente para restaurar.

Salmo 139, la Biblia: Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto; aun a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces; todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo; me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión; tan sublime es que no puedo entenderlo. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón; ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino, y guíame por el camino eterno.