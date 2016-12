¿Y el calzado?

Por Daiana Capel – La semana pasada te daba consejos para que puedas vestirte para festejar. ¡Hoy quiero hablarte de un tema muy importante que lamentablemente se descuida… el calzado!

Un tema no menor que arruina el outfit más elaborado y delicado, el calzado que elijas tiene que acompañar a la perfección la totalidad del conjunto, tienen que vivir en armonía las prendas con las sandalias, balerinas, zapatillas o lo que prefieras usar.

Las ojotas de goma, se hicieron para tiempos de recreación; para ir a la pileta, a la playa, al río, para estar entre casa, pero no para salir a hacer trámites al banco, no para ir a eventos de fin de año, no para ir a trabajar.

Hay miles de opciones que suplantan este calzado, sandalias simples y ultra cómodas para que puedas llevar en todas las ocasiones que las ojotas no pueden llevarse.

¡Y ojo!, no te digo no las uses nunca más; te digo que deben ir en el momento y lugar adecuado, con las prendas correctas.

Hay otro tipo de calzado que se usa con mucho error, y son las plataformas. Este calzado es cómodo, te ayuda a agregar unos centímetros a tu estatura real, pero ¿sabés que si la plataforma es demasiado grande para tu contextura entonces hace el efecto contrario?

Es decir, cada cuerpo tiene un tamaño límite de plataforma, si usás uno que es extremadamente grande para vos entonces lo que va a suceder es que tu altura real salga a relucir y visualmente también la coherencia de tamaños.

Por último, y es algo que pido como deseo de todos los años nuevos, es no ver más mujeres descalzas al salir de una fiesta. Imagino que entendés a la perfección de que hablo, y se te ocurren miles de excusas donde el zapato era incómodo, bailaste mucho y todas estaban descalzas…

Primero, buscá un calzado que sea cómodo para la situación, el lugar y lo mucho que vayas a bailar; úsalo en tu casa antes de asistir a la fiesta.

Segundo, no importa que todo el mundo esté descalzado, vos podés hacer la diferencia y lucirte toda la fiesta calzada.

Así que espero que en estas fiestas no ver a ninguna mujer descalza y con el calzado adecuado para cada situación.

¡Qué pasen una hermosa nochebuena…!