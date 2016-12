“Yo sabía que una me iba a quedar y así pude definir el partido”

El Deportivo Sarmiento se quedó con los dos torneos que organizó la Liga Zarateña y en ambos el elenco de FONAVI tuvo en Walter Sampó a su carta de gol.

El delantero del “Tractor Amarillo” fue quién marcó el tanto en la final del Clausura, que le dio la posibilidad a este elenco de conseguir un nuevo título y así dar otra vuelta. El atacante de Sarmiento analizó la final mostrándose muy feliz.

– Marcaste el gol del triunfo para que Sarmiento se quede con el título y de una nueva vuelta olímpica…

-A veces ni yo me lo creo. Me hubiese gustado definirlo más tranquilo y no sufriendo tanto. Esta fue una final muy difícil, en la que me costó mucho poder jugar durante el primer tiempo, ya que tuve siempre marca personal y fue todo muy peleado y trabado.

– ¿Por qué ganó el partido el elenco de Sarmiento?

-Fuimos superiores. La verdad que fue un partido muy difícil en el cuál hubo pocas situaciones de gol para cada equipo. Yo sabía que una me iba a quedar y así fue como pude definir el partido.

– Habían ganado el Clausura durante el año pasado y en este año se quedaron con los dos campeonatos. Más no se puede pedir…

-Este ha sido un año muy lindo. Salimos campeones de manera invicta con más de 20 partidos sin perder, que por cierto no es poca cosa. En lo personal, para mí fue un gran año porque me eligieron como el jugador del 2016 y cerrar la temporada con dos títulos nos hace sentir muy contentos.

– Ahora ¿a pensar en el Torneo Federal C?

-Ya comenzamos a trabajar en la pretemporada porque el año que viene queremos pelear en los dos frentes ya que jugaron la Copa Federación y el Torneo Federal C. Nos vamos a preparar de muy buena manera para llegar a las competencias de buena forma.